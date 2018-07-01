Тбилиси, 1 июля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. В Грузии автобус с туристами перевернулся на Гомборском перевале в регионе Кахетия. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает грузинский портал Newposts.

(сс) filin127 Город Сигнахи. Грузия

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Тбилиси — Телави. Автобус упал в овраг. По предварительным данным, в автобусе находились туристы из России. Пострадали шесть человек.

По другим данным туристы были из Белоруссии.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту произошедшего.