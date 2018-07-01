Москва, 1 июля, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложницы в продовольственном магазине «Дикси» на севере Москвы. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба СК.

Олег Константинов ИА Красная Весна Следственный комитет России

Напомним, вооружённый ножом пьяный мужчина взял в заложницы продавщицу магазина «Дикси», расположенного на Большой Академической улице. Перед этим злоумышленник украл бутылку пива в соседнем магазине «Магнолия».

Правоохранительным органам удалось взять магазин штурмом и освободить заложницу. Она получила ранения и была госпитализирована. Злоумышленник задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 206 КЕ РФ («Захват заложника»).