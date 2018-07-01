Москва, 1 июля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали вооружённого ножом мужчину, который захватил заложницу в продовольственном магазине «Дикси» на севере Москвы. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по столице.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

«В результате принятых полицейскими совместно с Росгвардией мер задержан гражданин, незаконно удерживавший девушку в одном из магазинов на Большой Академический улице», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пьяный мужчина украл в магазине «Магнолия» на Большой Академической улице бутылку пива. Работники магазина увидели это, но вор успел забежать в соседний магазин «Дикси» и взять в заложницы девушку, угрожая ей ножом.

В итоге женщина получила незначительные травмы. Ей оказывается медицинская помощь.

С задержанным злоумышленником проводятся следственные действия.