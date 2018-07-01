В Польше подсчитали, сколько денег тратят украинцы
Варшава, 1 июля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В первом квартале 2018 года украинцы потратили в польских магазинах сумму, эквивалентную 22 млрд рублей, сообщил 27 июня портал UBR со ссылкой на данные Центрального статистического бюро Польши.
Треть суммы приходится на украинцев, въехавших в страну рамках малого приграничного движения. В среднем, каждый из них оставляет в Польше около 10 тыс. рублей, что примерно на 300 рублей больше, в сравнении с показателями прошлого года.
В статбюро Польши также отметили, что украинцы стали реже выезжать на родину. Если в первом квартале 2017 года пограничники зафиксировали выезд 4,9 млн украинцев, то за аналогичный период 2018 года — 4,3 млн.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Польше увеличат железнодорожные перевозки в Германию из-за растущего числа украинских пассажиров.
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