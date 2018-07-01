Варшава, 1 июля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В первом квартале 2018 года украинцы потратили в польских магазинах сумму, эквивалентную 22 млрд рублей, сообщил 27 июня портал UBR со ссылкой на данные Центрального статистического бюро Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Треть суммы приходится на украинцев, въехавших в страну рамках малого приграничного движения. В среднем, каждый из них оставляет в Польше около 10 тыс. рублей, что примерно на 300 рублей больше, в сравнении с показателями прошлого года.

В статбюро Польши также отметили, что украинцы стали реже выезжать на родину. Если в первом квартале 2017 года пограничники зафиксировали выезд 4,9 млн украинцев, то за аналогичный период 2018 года — 4,3 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Польше увеличат железнодорожные перевозки в Германию из-за растущего числа украинских пассажиров.

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