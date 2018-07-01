Москва, 1 июля, 2018, 14:35 — ИА Регнум. В ходе штурма московская полиция освободила заложницу, которую взял вооружённый ножом мужчина в продовольственном магазине «Дикси» на севере Москвы. Об этом сегодня, 1 июля, сообщают московские СМИ.

(сс) cocoparisienne Полиция

Напомним, злоумышленник, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, и вооруженный ножом, попытался что-то украсть в магазине «Дикси» на Большой Академической улице на севере столицы. Когда работники магазина заметили его намерения, он стал нападать на людей с ножом.

В итоге он взял в заложницы женщину-продавца и потребовал 300 тыс. рублей.

По другой версии он украл бутылку пива в соседнем магазине «Магнолия». Когда работники магазина это заметили, то погнались за вором, но он забежал в соседний магазин «Дикси» приставил нож к горлу продавщицы и потребовал, чтобы вызвали сотрудников ФСБ.

Полицияи и Росгвардия оцепили магазин. На место прибыл начальник Главного управления МВД по столице Олег Баранов для ведения переговоров со злоумышленником.

В итоге силовики пошли на штурм и освободили заложницу.