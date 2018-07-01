Киев, 1 июля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. В киевском аэропорту «Жуляны» скопилось несколько тысяч туристов, которые не могут вылететь в Грузию и Турцию из-за задержки рейсов, сообщило 1 июня украинское издание «Вести».

(сс) Aaron Parecki В ожидании рейса

Пассажиры пытались получить объяснение у одного из авиаперевозчиков. В компании ответили, что самолет сломался, затем, что у компании возникли финансовые трудности, а потом просто перестали отвечать на звонки.

Представитель одной из авиакомпаний сообщил журналистам, якобы туроператор не перечислил деньги и компании не за что заправить самолет. В свою очередь представитель туроператора заявил, что деньги были перечислены в полном объеме.

Напомним, около трехсот украинских туристов уже более трех суток не могут покинуть Тунис. Министр инфраструктуры Владимир Омелян пригрозил лишить лицензий туроператоров, не выполняющих своих обязательств.

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