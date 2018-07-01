Тель-Авив, Израиль, 1 июля, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что политическое и военное руководство его страны находится в постоянном контакте с Москвой и Вашингтоном по поводу обстановки в приграничных районах Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает Haaretz.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Комментируя информацию о том, что израильская армия усиливает свои позиции на Голанских высотках танками и артиллерией, Нетаньяху сказал, что Израиль продолжит защищать свои границы и не станет допускать беженцев на свою территорию.

«Я нахожусь в постоянном контакте с Белым домом и Кремлём по этому поводу, министр обороны и начальник генерального штаба также поддерживают связь с коллегами в Соединённых Штатах и России», — подчеркнул Нетаньяху.

Кроме того, израильский премьер-министр потребовал от властей Сирии соблюдать договорённости 1974 года о демилитаризованной зоне в районе Голанских высот и допустить туда миротворцев ООН.

При этом Нетаньяху отметил, что Израиль готов оказывать гуманитарную помощь беженцам, но не будет допускать их на свою территорию.

Ранее сегодня стало известно, что армия обороны Израиля перебросила на Голанские высоты дополнительные танки и артиллерию из-за того, что на сопредельной сирийской территории возобновились боевые действия. Израильские военные подчеркивают, что не намерены вмешиваться в боевые действия на территории Сирии.