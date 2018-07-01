Киев, 1 июля, 2018, 14:23 — ИА Регнум. В тексте Будапештского меморандума нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины, заявил высокопоставленный работник советских и украинских спецслужб, бывший министр обороны и премьер-министр Украины Евгений Марчук 30 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А так жалко!

«В англоязычном оригинале текста меморандума, ни в его названии, ни в самом тексте ни разу не употребляется слово «гарантии» (guarantees). Тем более, нет словосочетания «дают гарантии». И, к сожалению, это правда. И в названии и в тексте в основном употребляется формула «заверения» (assurances) — Memorandum on Security Assurances», — заявил Марчук.

Политик также отметил, что в случае угрозы для Украины подписанты меморандума обязались лишь проводить консультации по этому поводу:

«Американские скептики говорят: — Мы же меморандум не нарушали? Нет. Ничем Украине не угрожали? Нет. Мы и тогда и сейчас подтверждаем наши заверения вашей безопасности, территориальной целостности и нерушимости границ. Заверения! Assurances! Как записано в меморандуме».

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году лидерами России, США, Великобритании и Украины. В обмен на заверения в безопасности, Украина обязалась избавиться от ядерного оружия, доставшегося ей при распаде Советского союза.

После воссоединения Крыма с Россией украинские политики и пропагандисты стали говорить о том, что Россия нарушила меморандум, следовательно, остальные подписанты должны защитить её от «российской агрессии».

Марчук фактически подтвердил слова бывшего посла США на Украине Стивена Пайфера. Американский дипломат подробно рассказал, почему США, подписавшие меморандум, ничего не должны Украине.

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