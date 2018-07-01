Москва, 1 июля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов прибыл к продовольственному магазину «Дикси» на Большой Академической улице, где неизвестный мужчина с ножом взял в заложники женщину-продавца. Об этом сегодня, 1 июля, сообщают столичные СМИ.

Мвд.рф Полиция

Баранов намерен вступить в переговоры с взявшим в заложники продавца вооружённым мужчиной.

Также известно, что женщина-продавец ранена и ей нужна медицинская помощь.

Полицейские, оцепившие здание, в котором расположен магазин, установили, что злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался что-то украсть из магазина. Когда сотрудники это заметили, мужчина достал холодное оружие и набросился на людей.

Злоумышленник приставил к горлу продавщицы нож и потребовал 300 тыс. рублей. Кроме того, он потребовал вызвать силовиков для ведения переговоров.