Милан, Италия, 1 июля, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Как сообщает итальянское издание Football italia, 31-летний центральный защитник «Милана» и сборной Италии Леонардо Бонуччи может стать игроком «Манчестер Юнайтед» уже в это трансферное окно.

(сс) Clément Bucco-Lechat Леонардо Бонуччи в составе сборной Италии

Клуб из Английской Премьер-лиги нуждается в усилении оборонительной линии из-за постоянных травм Эрика Байи и Филла Джонса, а также из-за нестабильной игры Маркуса Рохо и Линделефа.

Бонуччи неожиданно перешёл из «Ювентуса» перед началом прошлого сезона за €43 млн и сразу стал капитаном «россонери». В Серии А сезона 2017/18 Леонардо выходил на поле 35 раз, в которых смог отметиться 2-мя голами.

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €35 млн.

Данные игрока:

Рост: 190 см

Вес: 82 кг

Город рождения: Витербо

Дата рождения: 1 мая 1987 года (31 год)

Сильные стороны: опыт игры в национальной сборной, верховые единоборства, игра головой, первый пас, короткий пас, опека и отбор, выбор позиции.

Слабые стороны: нестабильность, агрессивность, технические характеристики.