Лондон, 1 июля, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Sports Mole:

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

В понедельник будут объявлены переходы Маурицио Сарри из «Наполи» и Александра Головина московского ЦСКА в «Челси». Сумма трансфера тренера и игрока обойдётся клубу в 4.5+27 млн фунтов.

Сарри сразу же подпишет полузащитника сборной России после своего назначения на пост главного тренера «пенсионеров».

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €18 млн.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги Головин выходил на поле 27 раз и отличился 5-ю забитыми голами и 3-мя ассистами.

Данные игрока:

Рост: 180 см

Вес: 69 кг

Сильные стороны: дриблинг и техника, дальние удары, короткие передачи, видение поля, опыт игры в национальной сборной, игровая форма, стандартные положения, игра в отборе, скоростные данные.

Слабые стороны: выбор позиции, завершение атак, опека, выносливость, сила, верховые единоборства.