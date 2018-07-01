Варшава, 1 июля, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Прямой железнодорожный маршрут Перемышль-Берлин запустить польская компания PKP Intercity, сообщил 29 июня польский ежемесячник Rynek kolejowy.

Исаак Левитан. Поезд в пути. 1890-е

Как сообщает издание, все больше граждан Украины мигрирует через Польшу в Западную и Центральную Европу, поэтому польским железнодорожникам пришлось отреагировать на увеличение трафика.

«За первые пять месяцев текущего года, поезда между Перемышлем, Львовом и Киевом перевезли столько пассажиров, сколько за весть 2017 год, когда было зафиксировано двукратное увеличение пассажиропотока. По-видимому, следует ожидать еще одно удвоение количества пассажиров с востока», — заявил президент PKP Intercity Марек Хранюк.

Он также отметил, что польская сторона предпринимает всё возможное для ускорения движения поездов, в частности, сокращает время оформления на таможне, а также внедряет современную систему переоборудования поездов под более узкую европейскую колею.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинцы бегут в Польшу, спасаясь от войны в Донбассе

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