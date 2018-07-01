Москва, 1 июля, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Сотрудники московской полиции оцепили продовольственный магазин сети «Дикси» на Большой Академической улице на севере столицы, где неизвестный мужчина удерживает в заложниках сотрудника. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

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«Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина», — сказано в сообщении.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что неизвестный мужчина угрожает ножом продавцу магазина «Дикси» и требует 300 тыс. рублей.

Информация уточняется.