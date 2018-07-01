Москва, 1 июля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Нападающий национальной сборной России по футболу Артём Дзюба заявил, что у его команды есть шанс победить в матче 1/8 финала чемпионата мир по футболу против сборной Испании, но для этого российские футболисты должны «вывернуть себя наизнанку». Интервью Дзюбы опубликовано сегодня на официальном аккаунте Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) в сети микроблогов Twitter.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Ожесточенная игра

По словам Дзюбы, у российской сборной есть шанс выиграть в матче против сборной Испании, но для этого футболисты должны «умереть» на поле.

«Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле. И 95 минут, и 100 минут, сколько будет нужно, столько надо будет вывернуть себя наизнанку, нужен будет этот командный дух», — сказал форвард.

Он также подчеркнул, что красота футбола заключается в том, что в «определенный день любая команда может обыграть любую».

«Если мы все выйдем и сыграем даже не на своем максимуме, а выше — на 200−300%, я уверен, что у нас будет шанс сделать этот исторический момент», — сказал Дзюба.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Россия — Испания стартует сегодня в 17:00 на столичном стадионе «Лужники».