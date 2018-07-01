Власти Ирана готовы разрешить частным компаниям продавать нефть за рубеж
Тегеран, 1 июля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Власти Исламской Республики Иран могут разрешить частным компаниям осуществлять экспорт нефти за рубеж. Об этом сегодня, 1 июля, заявил вице-президент Ирана Эсхак Джангири, сообщает Alraimedia.
По словам Джахангири, власти Ирана могут пойти на такой шаг, для того, чтобы обойти санкции со стороны США.
При этом вице-президент Ирана подчеркнул, что любая страна, которая пытается захватить часть нефтяного рынка Исламской Республики, совершает предательство и будет платить за это.
Напомним, что во время второго срока бывшего президента США Барака Хусейна Обамы «шестерки» международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) удалось договориться с Ираном по ядерной программе.
В обмен на полный контроль со стороны МАГАТЭ за иранской ядерной программой, «шестерка» сняла с Исламской Республики санкции, введённые по линии Совета Безопасности ООН. Благодаря этому Иран смог снова продавать свою нефть западным странам, а те дали добро своим компаниям на инвестиции в иранскую экономику.
Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа политика США кардинально изменилась. США снова ввели санкции против Ирана, грозят этими санкциями западным компаниям, вышедшим на иранский рынок, а также призывают Совет Безопасности ООН вновь ввести международные санкции против Исламской Республики.