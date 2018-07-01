Тегеран, 1 июля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Власти Исламской Республики Иран могут разрешить частным компаниям осуществлять экспорт нефти за рубеж. Об этом сегодня, 1 июля, заявил вице-президент Ирана Эсхак Джангири, сообщает Alraimedia.

(сс) Zbynek Burival Нефтяная вышка

По словам Джахангири, власти Ирана могут пойти на такой шаг, для того, чтобы обойти санкции со стороны США.

При этом вице-президент Ирана подчеркнул, что любая страна, которая пытается захватить часть нефтяного рынка Исламской Республики, совершает предательство и будет платить за это.

Напомним, что во время второго срока бывшего президента США Барака Хусейна Обамы «шестерки» международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) удалось договориться с Ираном по ядерной программе.

В обмен на полный контроль со стороны МАГАТЭ за иранской ядерной программой, «шестерка» сняла с Исламской Республики санкции, введённые по линии Совета Безопасности ООН. Благодаря этому Иран смог снова продавать свою нефть западным странам, а те дали добро своим компаниям на инвестиции в иранскую экономику.

Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа политика США кардинально изменилась. США снова ввели санкции против Ирана, грозят этими санкциями западным компаниям, вышедшим на иранский рынок, а также призывают Совет Безопасности ООН вновь ввести международные санкции против Исламской Республики.