Дамаск, 1 июля, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Авиабаза российских Воздушно-космических сил «Хмеймим», расположенная в сирийской провинции Латакия, подверглась атаке неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сегодня, 1 июля, сообщил журналистам представитель авиабазы.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По его словам, 30 июня с наступление темного времени суток средства контроля воздушного пространства российской авиабазы «Хмеймим» обнаружили группу малозаметных воздушных целей, идентифицированных как БПЛА неизвестной принадлежности. Беспилотники приближались к базе с северо-восточного направления.

Штатные огневые средства воздушной защиты базы без каких-либо трудностей уничтожили все неопознанные БПЛА.

Никакого материального ущерба авиабазе нанесено не было. Военный аэродром функционирует в штатном режиме.