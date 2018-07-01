Москва, 1 июля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что надёжность российского водного транспорта растёт год от года. Об этом Медведев написал в поздравительной телеграмме по случаю профессионального праздника работников морского и речного флота. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 1 июля, на сайте правительства России.

Алексей Стратонников ИА Красная Весна Теплоход

«История российского транспортного флота насчитывает несколько столетий и создавалась многими поколениями смелых, целеустремлённых и талантливых людей, сумевших покорить безграничные водные просторы», — сказано в поздравительной телеграмме Медведева в адрес сотрудников и ветеранов морского и речного флота.

Медведев отметил, что современный российский транспортный флот играет очень важную роль в жизни России и оказывает значительное влияние на экономику и развитие регионов.

В настоящее время в отрасли происходят существенные положительные изменения — идёт модернизация крупных гидроузлов, на воду спускаются новые пассажирские, грузовые и ледокольные суда.

«Российский морской и речной транспорт становится всё более надёжным, комфортным и безопасным», — подчеркнул Медведев.

Глава правительства пожелал российским гражданским морякам благополучия, удачи и крепкого здоровья.