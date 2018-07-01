Рим, 1 июля, 2018, 11:44 — ИА Регнум. «Арсенал» присоединился к борьбе «Боруссии Дортмунд» за контракт 31-летнего центрального защитника «Ювентуса» и национальной сборной Марокко Мехди Бенатиа. Сумма трансфера может составить 22 млн фунтов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Мехди Бенатиа бьет по мячу

В прошедшем сезоне марокканец принял участие в 20 матчах Серии А, в которых забил 2 гола. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 12 раз и отличился 2-мя забитыми мячами в ворота «Милана».

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €23 млн.

Данные игрока:

Рост: 189 см

Вес: 88 кг

Город рождения: Куркурон.

Дата рождения: 17 апреля 1987 года (31 год)

Сильные стороны: физические и природные данные, скорость, сила, высота прыжка и верховые единоборства, выбор позиции.

Слабые стороны: агрессивность, игра на стандартных положениях.