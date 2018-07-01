Бойсе, США, 1 июля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. В американском штате Айдахо вооружённый ножом мужчина напал на людей в жилом комплексе города Бойсе. Об этом накануне, 30 июня, сообщает пресс-служба городской полиции.

Мужчина с ножом

По данным стражей порядка, в результате нападения пострадали девять человек. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что жертвами нападения 30-летнего злоумышленника стали в основном мигранты и беженцы, размещённые в городе Бойсе.

Глава полиции города заявил, что данный инцидент не является характерным для общества Бойсе.

«Это единичный случай атаки озлобленного частного лица, атаковавшего людей без всякой известной на данный момент причины», — утверждает глава полиции.

Местные власти обещают пострадавшим и их родственникам поддержку. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.