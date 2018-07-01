Анкара, 1 июля, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Турции нейтрализовали восемь членов запрещенной в этой стране и считающейся террористической организацией Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе воздушной операции в двух юго-восточных провинциях Турции, а также на севере Ирака. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Генерального штаба вооруженных сил Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет. Турция

Операция турецких ВВС прошла 30 ибня — 1 июля в районе Зап на севере Ирака, а также в районах Чатак провинции Ван и Бейтюшшебап провинции Ширнак. В ходе операции турецкие силы нейтрализовали восемь боевиков РПК.

Напомним, вооруженный конфликт между центральным турецким правительством и РКП обострился с июле 2015 года и с тех пор не утихает. Фактически турецкая армия ведет боевые действия против отрядов РПК на юго-востоке Турции.

За это время от атак курдских повстанцев погибли более тысячи турецких военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц.

При этом турецкие власти утверждают, что «нейтрализовали» более 10 тыс. боевиков РПК.