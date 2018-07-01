Москва, 1 июля, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Защитник испанской национальной сборной по футболу Жерар Пике может не выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мир по футболу против сборной России, который состоится сегодня, 1 июля, в Москве. Об этом сообщает Mirror.

Fifa.com Жерар Пике

Оказывается, Пике получил повреждение лодыжки во время тренировки испанской сборной на стадионе «Лужники». Футболисту пришлось досрочно завершить тренировку и отправиться на медицинские процедуры.

Напомним, сегодня сборная Россия в «Лужниках» сыграет против сборной Испании в матче 1/8 финала. Российские футболисты впервые за долгие годы смогли пробиться в плей-офф чемпионата мира.

Ожидается, что за матчем будут следить президент России Владимир Путин и король Испании Филипп VI.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий российской сборной Артём Дзюба заявил, что футболисты национальной сборной должны «умереть» на поле в матче против сборной Испании.