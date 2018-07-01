Москва, 1 июля, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Проблемы в работе мессенджера Telegram отмечены в ночь с 30 июня на 1 июля, о чем свидетельствует портал Downdetector, отслеживающий изменения в работе популярных интернет-приложений.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

Из информации на сайте следует, что сбой произошел около двух часов ночи по московскому времени. О перебоях в работе мессенджера сообщили пользователи в России, Великобритании, Италии, Франции, Хорватии, а также пользователи Соединенных Штатов Америки.

По данным Downdetector, 48% пользователей не могли подключится к серверу, 40% не могли отправить или получить сообщения, 11% пользователей испытывали проблемы с авторизацией.

Напомним, что ранее глобальный сбой в работе Telegram отмечался 27 июня этого года. Тогда вне доступа для пользователей ЕС, России, стран СНГ, а также Мексики. Проблемы с подключением отметили 78% пользователей.