Москва, 1 июля, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму заслуженному деятелю искусств России Александру Курляндскому по случаю юбилея. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба правительства России.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР С цветами

Сегодня Курляндскому исполняется 80 лет. Он известный российский сценарист, а также создатель популярных мультипликационных сериалов «Ну, погоди!» и «Возвращение блудного попугая».

«В нашей стране Вас любят миллионы детей и взрослых. Ведь Вы — автор множества замечательных мультфильмов, юмористических рассказов и серьёзных произведений для взрослых», — сказано в поздравительной телеграмме Медведева.

Глава правительства отметил, что на мультфильмах Курляндского выросло не одно поколение зрителей, которые и сегодня смотрят их вместе со своими детьми.