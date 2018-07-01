Москва, 1 июля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. С 1 июля в России вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения (ПДД). О нововведениях было известно ещё с середины 2017 года и касаются они в основном ограничения движения транспортных средств с низким экологическим классом.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дорожные знаки

Речь идёт о постановлении правительства № 832 от 12 июня 2017 года, которое с сегодняшнего дня вступает в силу. Это постановление вносит в ПДД ряд новых знаков.

Новые знаки обозначают зоны, куда запрещено въезжать транспортным средствам с «грязным» выхлопом.

К примеру, новый знак 5.35 «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» обозначает, что за этот знак запрещён въезд автомобилей, экологический класс которых ниже значения, указанного на знаке.

Если на знаке стоит цифра «4», то за него не могут проезжать автомобили экологического класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и «Евро-3».

Знак 5.36, ограничивающий проезд грузовых автомобилей с двигателем определенного экологического класса.

При этом действия данных знаков не распространяются на транспортные средства полиции, вооруженных сил, пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, скорой помощи, аварийной службы газовой сети и почты.

Также появится информационная табличка 8.25 «Экологический класс транспортного средства». Эта табличка может устанавливаться в комбинации с другими знаками. Например, табличка 8.25 с указанием экологического класса 3, установленная в комбинации со знаками 3.18.1−3.18.2 «Поворот запрещен», обозначает, что транспортным средствам с двигателем классов «Евро-2», «Евро-1» и «Евро-0» поворачивать в определенную сторону запрещено.

Контролировать соблюдение этих знаков будут дорожные камеры слежения, а также инспекторы. По логике ПДД, за нарушение этих знаков, как и любых других, предусмотрен штраф в 500 рублей. Хотя официальных разъяснений от ГИБДД пока не поступало.

Стоит отметить, что пока эти запреты на проезд автомобилей определенного экологического класса сугубо теоретические, так как новые знаки ещё не внесены в ГОСТы. Когда это произойдёт, неизвестно.