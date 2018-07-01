Киркук, Ирак, 1 июля, 2018, 10:08 — ИА Регнум. В иракском городе Киркук на севере страны прогремели несколько взрывов. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Sergeant James McCauley Взрыв

Известно, что один из взрывов прогремел рядом со складов избирательных бюллетеней в Киркуке. В результате взрыва ранения получили 20 человек.

Информация о двух других взрывах уточняется.

Ответственность за взрывы не взяла на себя ни одна из террористических организаций.