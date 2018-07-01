Москва, 1 июля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. С 1 июля в России повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Тарифы повышаются в среднем по стране на 4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Однако для каждого субъекта Федерации постановлением правительства устанавливается свой предельный уровень для повышения тарифов. В связи с этим в одних регионах повышение тарифов на услуги ЖКХ составит 3%, а в других — 6%.

При этом окончательное решение об уровне роста тарифов принимается на местном уровне власти.

Наибольший рост тарифов ЖКХ произошел в Санкт-Петербурге и Якутии. Для этих регионов правительство установило возможность суммарного роста коммунальных платежей до 6%. В Башкирии и Кемеровской области тарифы могут вырасти на 5,9%.

Наименьшее повышение тарифов на услуги ЖКХ ожидается в Новосибирской области и республиках Северного Кавказа. Там рост не превысит 3 — 3,3%.

Предельный уровень роста установлен для суммы всех платежей. То есть на один ресурс тарифы могут не повышаться вовсе, а на другой вырасти больше установленного для региона «потолка».

Кроме того, с 1 июля в России наконец-то должна заработать Государственная информационная система (ГИС) ЖКХ. Отныне коммунальщики обязаны будут выкладывать в интернет полную информацию о договорах, актах приемки работ по дому, а также сметы. Ранее работники ЖКХ стремились не обнародовать эти документы. Теперь же ответственным гражданам будет легче контролировать коммунальщиков.

При этом в Санкт-Петербурге, Севастополе и Москве ГИС ЖКХ заработает только через год.