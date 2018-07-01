Лондон, 1 июля, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Западные страны могут лишиться удобного статуса России как «вечного врага» после встречи президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По его мнению, ЧМ-2018 развеял все предубеждения о поездках в РФ, и подобный эффект может иметь встреча Путина и Трампа — в случае успеха прогонит «призрака новой холодной войны».

Ранее стало известно, что Лондон опасается переговоров Путина и Трампа, т.к. после них Вашингтон может сократить объем военных обязательств перед Европой. А это, в свою очередь, может спровоцировать «экзистенциальный кризис» для НАТО.

Встреча Путина и Трампа пройдёт в Хельсинки 16 июля. В Кремле ранее отметили, что лидеры двух стран намерены поднять тему развития двусторонних отношений, а также международные вопросы.