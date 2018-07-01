Нью-Дели, 1 июля, 2018, 09:43 — ИА Регнум. На севере Индии пассажирский автобус упал в ущелье. Погибли не менее 40 человек. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает телеканал NDTV.

(сс) Dylan Collette Автобус

Дорожно-транспортное происшествие произошло в штате Уттаракханд на севере Индии. Рейсовый пассажирский автобус перевозил 45 человек. Транспортное средство по неустановленной причине рухнуло в ущелье.

На данный момент известно о 40 погибших. Пострадавшие экстренно госпитализированы. Причины аварии устанавливаются.