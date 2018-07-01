Токио, 1 июля, 2018, 09:31 — ИА Регнум. До конца 2018 г. правительство Японии создаст консультационный совет по вопросам безопасности и технологий, чтобы разработать базу для практического использования беспилотных летающих автомобилей в 2020 г., пишет Yomiuri. Такой автомобиль будет совершать вертикальный взлет и посадку, летать — на высоте 150 м со скоростью 100−200 км/ч. При этом такой автомобиль будет работать на электричестве.

Цитата из к/ф «Назад в будущее 2» реж Роберт Земекис. 1989. США Опоздали на 5 лет

Как отмечается, летающие машины понадобятся для улучшения ситуации с пробками, также их планируется использоваться при стихийных бедствиях.

Ранее сообщалось, что в Токио начали тестировать беспилотные авто: беспилотники развозят почту, двигаясь по оживленным улицам. В мае 2018 г. Uber подписала с NASA соглашение о сотрудничестве летающих такси. Их коммерческую эксплуатацию планируется начать с 2023 г. Управление авто Uber будут осуществлять пилоты.