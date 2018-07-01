Хельсинки, 1 июля, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с большой долей вероятности проведут российско-американский саммит на высшем уровне в усадьбе Кёнигстед недалеко от Хельсинки, в городе Вантаа. Об этом сегодня, 1 июля, пишет издание Helsingin Sanomat.

(сс) Jisis Церковь Св. Лаврентия и колокольня в Вантаа, Финляндия

Напомним, ранее Белый дом США заявил, что переговоры Трампа с Путиным пройдут в Финляндии 16 июля.

Президент Финляндии Саули Ниинистё уже заявил, что как принимающая сторона он хотел бы обсудить с лидерами России и США проблему безопасности полетов над Балтийским морем, а также проблемы Арктики.

Что касается усадьбы Кёнигстед, то она, по сообщениям финляндских СМИ является одним из наиболее защищённых мест в окрестностях Хельсинки — въезд на её территорию возможен по единственной хорошо охраняемой дороге.

Площадь усадьбы составляет 35 га. Впервые о ней упоминается ещё в 1511 году. Данная усадьба довольно часто используется финляндскими властями для проведения международных переговоров.

Именно в Кёнигстеде в 2018 году прошли переговоры между делегациями КНДР и США, а также встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом.