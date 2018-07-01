Нью-Дели, 1 июля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о закупке у Российской Федерации зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сегодня, 1 июля, пишет The Times of India со ссылкой на источники.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По данным издания, в ходе заседания Совета по оборонным закупкам Индии, председательствовал на котором министр обороны страны Нирмал Ситараман, были одобрены «незначительные отступления» к документу, который недавно обсуждался в ходе российско-индийских переговоров по военно-техническому сотрудничеству.

После одобрения Советом по оборонным закупкам, вопрос о покупке С-400 обсудят министерство финансов Индии, а также Комитет по безопасности, который возглавляет премьер-министр Индии Нарендра Моди.

После окончательного одобрения, высшее политическое руководство Индии должно будет определиться со сроками подписания фактического контракта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская пресса полагает, что властям США следует убедить Индию отказаться от закупок С-400 в России и заставить Дели купить американское зенитно-ракетные комплексы Patriot.