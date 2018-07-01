В России вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения
Москва, 1 июля, 2018, 08:57 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня 1 июля в Российской Федерации вступают в силу новые поправки в Правилах дорожного движения (ПДД). Основные нововведения касаются ограничения на въезд транспорта с грязным выхлопом.
Напомним, что об этих нововведениях стало известно ещё год назад, когда председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.
Данным постановлением вводились ряд новых дорожных знаков, в том числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Этот знак запрещает движение автомобилей, экологический класс которых ниже чем значения, указанные знаком.
Также появилась табличка «Экологический класс транспортного средства», которая будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.
Предполагается, что ограничения на движение автомобилей с низким экологическим классом («Евро-0», «Евро-1», «Евро-2») может вводится в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Соответственно, под запрет попадут в основном автомобили старых моделей.
Контролировать проезд транспорта в этих случаях будут как дорожные камеры видеонаблюдения, так и инспекторы. Номера автомобилей будут сверяться с базой данных МВД, которая содержит информацию об экологическом классе транспортного средства.
Каким будет штраф за проезд на автомобиле с несоответствующим экологическим классом, пока не ясно. Есть предположение, что штраф будут взимать за несоблюдение требований дорожных знаков, то есть — 500 рублей. официальных разъяснений от ГИБДД пока не было.
Примечательно, что новые знаки пока существуют только на бумаге, так как технические требования к ним до сих пор не закреплены в ГОСТах.