Москва, 1 июля, 2018, 08:57 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня 1 июля в Российской Федерации вступают в силу новые поправки в Правилах дорожного движения (ПДД). Основные нововведения касаются ограничения на въезд транспорта с грязным выхлопом.

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

Напомним, что об этих нововведениях стало известно ещё год назад, когда председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

Данным постановлением вводились ряд новых дорожных знаков, в том числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Этот знак запрещает движение автомобилей, экологический класс которых ниже чем значения, указанные знаком.

Также появилась табличка «Экологический класс транспортного средства», которая будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.

Предполагается, что ограничения на движение автомобилей с низким экологическим классом («Евро-0», «Евро-1», «Евро-2») может вводится в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Соответственно, под запрет попадут в основном автомобили старых моделей.

Контролировать проезд транспорта в этих случаях будут как дорожные камеры видеонаблюдения, так и инспекторы. Номера автомобилей будут сверяться с базой данных МВД, которая содержит информацию об экологическом классе транспортного средства.

Каким будет штраф за проезд на автомобиле с несоответствующим экологическим классом, пока не ясно. Есть предположение, что штраф будут взимать за несоблюдение требований дорожных знаков, то есть — 500 рублей. официальных разъяснений от ГИБДД пока не было.

Примечательно, что новые знаки пока существуют только на бумаге, так как технические требования к ним до сих пор не закреплены в ГОСТах.