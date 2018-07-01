Москва, 1 июля, 2018, 08:39 — ИА Регнум. В сети интернет появился видеоролик, на котором домашний кот вместе со своим хозяином кричат «гол!» во время просмотра футбольного матча.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Гоооол!

На видеозаписи хозяин кота выкрикивает «гол!» во время просмотра футбольного матча, а рядом с ним сидит кот в желтой майке. Животное несколько раз пытается повторить за своим хозяином это слово.

Ролик набрал большое количество просмотров и множество комментариев. Ряд пользователей предположил, что кот скорее всего просит у хозяина еды.