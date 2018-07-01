Краснодар, 1 июля, 2018, 08:31 — ИА Регнум. В ряде районов Краснодарского края накануне, 30 июня, выпал крупный град. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону.

(сс) maraisea Град

Информация о крупном граде поступила из четырёх районов Кубани — Тимашевского, Брюховецкого, Кореновского и Павловского. Град выпал крупный — размером с кулак.

Существенные повреждения получили кровли домов, а также автомобили. Частично повреждено электроснабжение.

По предварительным данным в результате выпадения крупного града пострадали 1800 частных домовладений. В основном повреждения получили кровли домов. В одной из станиц повреждения получили 80% домовладений. Побит шифер.

12 человек из повреждённых домов были временно переселены в гостиницу, расположенную в Тимашевске.

Представители местных администраций проводят подворовые обходы, чтобы установить размер ущерба.

В ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены около 100 человек.