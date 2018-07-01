Стокгольм, 1 июля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В Швеции с 1 июля 2018 года вступает в силу новый закон о сексуальных преступлениях. Специальное заявление для прессы на этот счет выпустило министерство внутренних дел королевства.

Эжен де Блаас. Паук и муха. 1889

В сообщении шведской полиции констатируется, что закон вступает в силу с сегодняшнего дня и он вкратце означает, что, «если секс не является добровольным, значит это незаконно».

Напомним, что в минувшем году в Швеции на волне кампании #metoo в интернете, когда жертвы сексуального насилия стали описывать свои случаи, было предложено принять закон, который бы ужесточал наказание за преступления на сексуальной почве и ввёл в правовое поле требование взаимного согласия на половые сношения.

В мае 2018 года парламент Швеции принял такой закон. В нём появились два новых вида нарушений, которые впервые в истории шведской юридической практики обращают внимание на необходимость добровольного участия в сексе.

Новые преступления сформулированы как «половое принуждение по неосторожности» и «изнасилование по неосторожности». Наказание за эти преступления предусмотрены в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Под «неосторожностью» шведское право подразумевает обстоятельства, при которых другой человек не участвует в сексе добровольно. Кроме того, закон увеличивает с четырех до пяти лет максимальное наказание за изнасилование с отягчающими обстоятельствами, а также за изнасилование детей.

Стоит отметить, что шведские адвокаты весьма скептически отнеслись к новому закону, хотя и не высказывались против него. Юристы отметили, что данный закон не приведет к улучшению положения в сфере сексуальных преступлений, а является лишь проявлением политического популизма.

Адвокаты напомнили, что при рассмотрении в суде преступлений, совершенных на сексуальной почве, все равно требуется предоставлять доказательства.