Москва, 1 июля, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, в Москве снова ожидается жаркая и пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль. Соборы. 1894

Воздух прогреется до +27 градусов Цельсия. Днём будет облачно, возможен дождь, местами сильный.

Сохранится юго-восточный ветер, скоростью 5−10 м/с. Возможны порывы до 20 м/с.

Напомним, накануне столичный регион оказался во власти мощного циклона, пришедшего с юго-запада. Сейчас циклон продолжает воздействовать на погоду в столице и разворачивается на северо-запад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 30 июня и 1 июля в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности.