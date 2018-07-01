Сеул, 1 июля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Военные Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики восстановили каналы связи между боевыми кораблями двух стран с целью предотвращения возможных столкновений. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на представителей южнокорейского министерства национальной обороны.

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Сегодня утром моряки ВМС Южной Кореи связались с патрульным кораблем ВМС КНДР. Звонок был осуществлен по международному каналу радиосвязи. Северокорейские военные моряки сразу же ответили южнокорейским коллегам. Канал связи работает стабильно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года на контрольно-пропускном пункте между Севером и Югом в уезде Пхаджу прошла первая за последние семь лет встреча высокопоставленных офицеров на уровне полковников между военнослужащими вооруженных сил КНДР и Республики Корея.

На этой встрече стороны договорились, что в ближайшее время будут восстановлены линии связи для того, чтобы предотвращать возможные инциденты между армиями двух стран. Линии связи обеспечат общение военных по телефону и факсу.

Напомним, что две линии связи были установлены в 2002 и 2003 года соответственно. Первая проходила на западном, вторая — на восточном участках буферной зоны между КНДР и Республикой Корея.

Однако восточная линия была прервана в 2011 году, а западная — в 2016 году после закрытия южнокорейского технопарка в городе Кэсон в КНДР. Западная линия была восстановлена в январе 2018 года перед зимними Олимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане.