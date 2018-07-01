Лиссабон, 1 июля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Один из самых популярных футболистов современности, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что был приятно удивлен уровнем организации чемпионата мира по футболу в России. Слова португальца приводит накануне, 30 июня, телеканал Globo.

Николай Присяжнюк ИА Красная Весна Чемпионат мира по футболу. Москва

«Организация чемпионата меня приятно удивила. Турнир хорошо структурирован, вопросам безопасности уделяется много внимания. Я чувствовал себя счастливым», — сказал футболист.

Напомним, что накануне в Сочи состоялся матч 1/8 финала между сборными Португалии и Уругвая. Подопечные Оскара Табареса выиграли со счётом 2:1. При этом оба мяча в ворота Португалии забил Эдинсона Кавани, который во втором тайме получил травму и был вынужден покинуть поле.

Роналду в этом матче не забил ни одного мяча. Единственный гол в ворота Уругвая забил Пепе.