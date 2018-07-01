Криштиану Роналду оценил высокий уровень организации ЧМ-2018 в России
Лиссабон, 1 июля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Один из самых популярных футболистов современности, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что был приятно удивлен уровнем организации чемпионата мира по футболу в России. Слова португальца приводит накануне, 30 июня, телеканал Globo.
«Организация чемпионата меня приятно удивила. Турнир хорошо структурирован, вопросам безопасности уделяется много внимания. Я чувствовал себя счастливым», — сказал футболист.
Напомним, что накануне в Сочи состоялся матч 1/8 финала между сборными Португалии и Уругвая. Подопечные Оскара Табареса выиграли со счётом 2:1. При этом оба мяча в ворота Португалии забил Эдинсона Кавани, который во втором тайме получил травму и был вынужден покинуть поле.
Роналду в этом матче не забил ни одного мяча. Единственный гол в ворота Уругвая забил Пепе.