Полевской, Свердловская область, 1 июля, 2018, 07:38 — ИА Регнум. В Свердловской области арестован гражданин, направивший машину на людей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Колючая проволока

В СИЗО он пробудет до 25 августа. На аресте бывшего сотрудника полиции Дмитрия К. настояло следствие. Ранее суд отказался отправлять его под стражу.

ЧП случилось в Полевском 24 июня. На своём внедорожнике Дмитрий К. врезался в людей. Травмы получили несколько человек. Но их жизням угрозы нет.

Следствие выяснило, что этому предшествовала ссора гражданина с группой людей. А затем он сел за руль и направил машину на толпу.

Отметим, за рулём он был пьян. Его обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц.

ЧП вызвало широкий резонанс. А очевидцы отмечают: последствия могли быть куда печальнее. Но находившиеся рядом люди остановили налётчика и сдали его прибывшим стражам порядка. По другой версии, последние прибыли весьма оперативно, иначе бы виновнику ЧП было не избежать расправы на месте.