Киев, 1 июля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. В 2019 г. на Украине может появиться мощнейшая противокорабельная крылатая ракета, заявил в интервью «Апостроф» глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.По его мнению, РФ «тестирует, что у нас на море вообще возможно». «Особенно в контексте появления информации по противокорабельной крылатой ракете, которая на Украине создается и которая может уже в следующем (2019 — прим.) году появиться», — сказал он и добавил, что «это мощнейшее мобильное наземное средство».

ИА REGNUM Порошенко

Бадрак добавил, что ракета может использоваться для береговой охраны и «может на расстоянии 280−300 км поражать любые корабли».

Стоит добавить, что ранее заместитель министра Украины по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука в эфире телеканала ZIK заявил, что украинская сторона может противопоставить России в Азовском море только «дулю»:

"У нашей армии на море есть только дуля. … Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту», — отметил замминистра.