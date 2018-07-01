Сочи, Краснодарский край, 1 июля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Тренер уругвайской сборной по футболу Оскар Табарес заявил, что он крайне обеспокоен состоянием здоровья своего форварда Эдинсона Кавани. Об этом Табарес заявил сегодня, 1 июля, на пресс-конференции.

Ailura Эдинсон Кавани

Напомним, 30 июня в Сочи состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в котором сыграли сборная Уругвая против сборной Португалии. Уругвай этот матч выиграл со счётом 2:1, при этом оба мяча забил Кавани.

Однако во втором тайме форвард вынужден был покинуть поле из-за травмы.

Стоит отметить, что сборная Португалии теперь покидает чемпионат мира.