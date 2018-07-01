Калининград, 1 июля, 2018, 07:19 — ИА Регнум. В приграничном с Литвой городе Советске Калининградской области сгорели склады бывшего целлюлозно-бумажного завода.

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Общая площадь территории, пострадавшая от огня, превысила 3,5 тысяч квадратных метров. В ликвидации пожара участвовало беспрецедентное число спасателей — 113 человек, а из тз техники использовался пожарный поезд и вертолет.

Очаг возгорания зафиксирован на складе, где хранится макулатура и отходы бумажного производства. Пострадавших нет.

Корреспонденту ИА REGNUM дополняет, что Советский целлюлозно-бумажный завод выпускал офсетную бумагу для печати. В 2000-е годы предприятие было обанкрочено.

Сегодня торговая марка «Советская бумага» принадлежит ООО «Атлас-Маркет», которая является основным оператором производственных мощностей, расположенных на площадке бывшего Советского ЦБЗ.