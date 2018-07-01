Варшава, 1 июля, 2018, 07:18 — ИА Регнум. PGNiG — польская нефтегазовая компания — имеет право требовать с российского «Газпрома» снижения цены в рамках долгосрочного контракта (т.н. Ямальский контракт), говорится в частичном решении Стокгольмского арбитражного суда. Об этом сообщили в пресс-службе PGNiG.

Иван Шилов ИА REGNUM Скидка на газ

Отмечается, что суд постановил: имеется предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены. На протяжении нескольких лет «Газпром» отвергал возможность изменения цены, и в итоге цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках.

«Мы ожидаем, что она (цена — прим.) будет снижена до рыночного уровня», — приводятся в сообщении пресс-службы слова главы PGNiG Петра Возняка. Речь идет о контракте от 1996 г., который подразумевает поставку в Польшу 10 млрд куб. м газа в год. Контракт действует до 2022 г.

В 2012 г. стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 г. PGNiG подала на «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме, т.к., по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском рынке.