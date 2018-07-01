Вашингтон, 1 июля, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа скорректировала высказывание американского президента о результатах разговора с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизи аль Саудом. Соответствующее заявление накануне, 30 июня, сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Kremlin.ru Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд

Напомним, 30 июня Трамп как всегда восторженно написал на своей странице в сети микроблогов Twitter о том, что поговорил по телефону с саудовским королём и тот обещал ему увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки в связи с ростом мировых цен на черное золото. Трамп указал королю, что это необходимо сделать из-за нестабильности в Венесуэле и его новой политики в отношении Ирана.

Однако Сандерс позже заявила, что ничего такого саудовский король не обещал, а лишь доброжелательно заявил, что у Саудовской Аравии есть возможность увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки.

Она пояснила, что Трамп и Салман подтвердили приверженность здоровому и стабильному мировому рынку энергии на благо всех стран. Они согласились, что мировой рынок нефти должен быть сбалансированым для того, чтобы люди по всему миру были обеспечены доступной энергией.

«В ответ на оценку президента, что на рынке нефти наблюдается дефицит, король Салман подтвердил, что королевство имеет возможность дополнительной добычи объемом на 2 миллиона баррелей, которую оно будет благоразумно использовать, если и когда понадобится обеспечить сбалансированность и стабильность рынка», — сказала Сандерс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерский комитет стран — участниц сделки ОПЕК+ ранее рекомендовал нефтедобывающим государствам, заключившим это соглашение, увеличить суточную добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. В том числе Россия в рамках этой рекомендации должна увеличить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки.