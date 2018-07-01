Екатеринбург, 1 июля, 2018, 06:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялись публичные слушания, в ходе которых большинством голосов было принято решение о строительстве на месте ранее снесённой недостроенной телебашни «Ледовой арены» для зимних видов спорта. Однако как передают местные издания, несмотря на то, что площадка давно «расчищена» обсуждение получилось жарким, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Фото Екатеринбурга с еще не снесенной телебашней. 2014

Трансляцию мероприятия вело городское издание «Е1» и по его данным на публичные слушания пришли порядка 459 человек, причём 255 участника в итоге выступили — за, 107 — против и 21 человек воздержался.

На мероприятии присутствовали известные в Екатеринбурге правозащитники, градозащитники, иные публичные горожане, а также много простых людей, которые выступали с интересными предложениями по поводу дальнейшего освоения территории.

Тем не менее основной вопрос, который впрочем ранее, несмотря на не менее жаркие споры уже был решён на градостроительном совете.

Как сообщало ИА REGNUM, данный вопрос действительно обсуждался в конце мая 2018 года на Градосовете, но несмотря на мнение ряда авторитетных экспертов правительство Свердловской области поддержало строительство нового спаортивного объекта в данном месте.

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И на этот раз докладчики настаивали на том, что город нуждается в развитии спортивной инфраструктуры, причём с их точки зрения наличие крупных спортивных объектов в центре Екатеринбурга не станет проблемой.

Противники в очередной раз доказывали, что обилие уже существующих неподалёку объектов высотного строительства, недостаток паркингов и загрузка улично-дорожной сети создаст серьёзные проблемы во время проведения матчей ХК «Автомобилист», для которого планируемая 15-тысячная «Ледовая арена» должна стать домашней площадкой.

Кстати как отмечают наблюдатели именно слаженная работа полиции и ГИБДД, которые оцепляли центральные улицы города для проведения матчей ЧМ-208 по футболу вокруг «Екатеринбург-Арены», полное блокирование движения автомобильного и общественного транспорта позволило избежать каких-либо связанных с перемещением к стадиону до матча и со стадиона после матча футбольных зрителей.

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Придётся ли на этот раз перекрывать центральные улицы для проведения отдельных матчей, тем более если они будут выпадать на крупные мероприятия в городском цирке, который традиционно посещают школьники Екатеринбурга и пригорода, вопрос остаётся открытым.

Напомним, что ещё с 2017 года, когда стало известно о намерениях строительства АО «Ледовая арена», против спортивного сооружения в данном месте активно выступали защитники недостроенной телевизионной башни. Они предлагали строить новую арену за городом, что существенно снизило бы транспортные нагрузки на центр Екатеринбурга, а телебашне придать новый функционал — сделав её символом города. Однако все их попытки остались безрезультатны.

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