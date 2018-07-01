Москва, 1 июля, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Туроператор «Аврора БГ» приостанавливает летние чартеры в Болгарию и Черногорию со 2 июля, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

(сс) tookapic Багаж в аэропорту

Сообщается, что компания приняла решение приостановить чартерные рейсы в связи с «существенным изменением стоимости» полетов в Болгарию. Причины отказа от чартеров в Черногорию компания не объясняет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня российский туроператор «Матрешка-Тур» объявил о прекрасщении деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации туристического продукта.