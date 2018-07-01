София, 1 июля, 2018, 05:58 — ИА Регнум. Показатели смертности значительно превышают уровень рождаемости в Болгарии. Страну назвали самой быстро исчезающей в мире, сообщает болгарский портал bgnews.

(сс) Wengen Пожилые болгарки

Так, 29 июня в стране зарегистрировано 120 рождений и 193 смерти. Академик Петр Иванов назвал ситуацию «клинической демографической смертью».

Болгария умирает, её нация — самая быстро исчезающая в мире, отметил он.

По оценкам Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в стране проживает менее 7 млн человек. При этом в 1946 году — спустя год по завершении Второй мировой войны — население страны превышало 7 млн 29 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь японской правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никай призвал семейные пары, не имеющие детей, рожать на благо страны.

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