Лион, Франция, 1 июля, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Кенгуру валлаби, сбежавший из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плен семь недель назад, был найден местными жителями в окрестностях Лиона, сообщает Le Progres.

(сс) Katrina_S Отдыхает

Жители обнаружили кенгуру на спортивной площадке и вызвали полицию. После поимки валлаби доставили в зоопарк. После осмотра животного врачи заявили, что после осмотра ветеринара кенгуру вернут к сородичам.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня из зоопарка Джэксонвилла штата Флорида сбежал слон, раньшее живший на ранчо певца Майкла Джексона.