Хельсингборг, Швеция, 1 июля, 2018, 05:23 — ИА Регнум. Неизвестные открыли огонь по людям в шведском городе Хельсингборге. Пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает шведское издание SVT Nyheter.

Цитата из к/ф «Охотники на гангстеров» реж Рубен Фляйшер. 2013. США Перестрелка

Инцидент произошел возле церкви Густава Адольфа. Свидетели описали ситуацию как «полный хаос» — люди в испуге разбегались в разные стороны.

Что стало причиной стрельбы и сколько человек пострадали, пока неизвестно. По одной из версий, речь может идти о криминальных разборках.

Район ЧП оцеплен полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня вооруженный мужчина открыл огонь по сотрудникам газеты Capital Gazette в американском Аннаполисе (штат Мэриленд), убив пять человек и ранив двоих. Подозреваемого задержали, предполагается, что действовал из мести.

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