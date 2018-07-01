Москва, 1 июля, 2018, 04:53 — ИА Регнум. На трамвайных путях в центре Москвы перевернулся автомобиль, перевозивший мусор. Об этом 1 июля сообщает РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Авария произошла в районе улицы Рогожский вал. По предварительным данным, пострадал водитель мусоровоза.

Подробности ЧП уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 июня ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Люблинской на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, травмы получил один человек.