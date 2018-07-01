В центре Москвы опрокинулся мусоровоз
Москва, 1 июля, 2018, 04:53 — ИА Регнум. На трамвайных путях в центре Москвы перевернулся автомобиль, перевозивший мусор. Об этом 1 июля сообщает РЕН ТВ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мусор
Авария произошла в районе улицы Рогожский вал. По предварительным данным, пострадал водитель мусоровоза.
Подробности ЧП уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 июня ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Люблинской на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, травмы получил один человек.